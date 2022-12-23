Самых активных наставников и организаторов Инженериады УГМК наградили в преддверье Нового Года

«Полтора года назад мы приняли решение создать большой проект Инженерная школа УГМК. Начинали с 800 детей, сейчас уже учится почти 2,5 тысячи, но и это не предел. В дальнейшем мы буквально с начальных классов будем воспитывать наших потенциальных сотрудников. Огромное спасибо тем, кто уже многое сделал для подготовки будущих инженеров!», – отметил директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В преддверье Нового Года лучшие наставники и организаторы ежегодного конкурса учащихся «Инженериада УГМК» получили Благодарственные письма.Инженериада проходит с 2017 года. За это время уже более 2000 мальчишек и девчонок вместе с наставниками разработали свои первые инженерные проекты.Подготовка будущих инженеров – непростая задача, в решении которой участвуют десятки специалистов предприятий и школьных учителей. Большую организационную работу ведут службы по персоналу 28 организаций УГМК.Шестой год подряд становится наставником детских команд Надежда Пронина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества г.Серова, и всегда приводит своих воспитанников к победе: «Инженериада УГМК – это замечательный проект, который помогает будущему поколению определиться с выбором будущей профессии, поднять престиж технических специальностей, поделиться своими идеями и найти единомышленников».С этого года Инженериада стала частью программы Инженерной школы УГМК, реализуемой с Техническим университетом УГМК. Со школьной скамьи подросткам прививается интерес к технике, преподаются основы технологий, рассказывается о востребованных инженерных и рабочих профессиях.Сразу после зимних каникул в 16 регионах России стартует новый набор учащихся 8-9 классов в Инженерную школу УГМК для подготовки к ОГЭ.Выпускники Инженерной школы УГМК легко смогут продолжить свое обучение в техникумах и вузах, и, конечно, в Техническом университете УГМК.