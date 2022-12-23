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Автоинспекторы в праздники проведут спецрейды в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сотрудники ГИБДД в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. В регионе пройдут рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.
Во время праздников автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и водителей без прав. Также будут пресекаться выезды на встречную полосу и перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД.
Отдельное внимание уделят отдаленным территориям. Их тоже будут патрулировать экипажи ДПС.
Госавтоинспекция также рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и демонстрировать положительный пример дисциплины.
Во время праздников автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и водителей без прав. Также будут пресекаться выезды на встречную полосу и перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД.
«Контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения», – отмечают в УГИБДД по Свердловской области.
Отдельное внимание уделят отдаленным территориям. Их тоже будут патрулировать экипажи ДПС.
Госавтоинспекция также рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и демонстрировать положительный пример дисциплины.
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