Автоинспекторы в праздники проведут спецрейды в Свердловской области

«Контроль за дорожным движением будет вестись и путем скрытого наблюдения», – отмечают в УГИБДД по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГИБДД в новогодние праздники усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. В регионе пройдут рейды, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.Во время праздников автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и водителей без прав. Также будут пресекаться выезды на встречную полосу и перевозка детей в автомобилях с нарушением требований ПДД.Отдельное внимание уделят отдаленным территориям. Их тоже будут патрулировать экипажи ДПС.Госавтоинспекция также рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и демонстрировать положительный пример дисциплины.