В Свердловской области в праздники изменится график работы РЭО ГИБДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В новогодние праздники изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Свердловской области. Сотрудники РЭО будут вести прием граждан в каникулы только два дня.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, выходные дни в регистрационно-экзаменационных подразделениях – с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января. Прием граждан сотрудники РЭО будут осуществлять 4 и 5 января.Начиная с 10 января, регистрационно-экзаменационных подразделения Госавтоинспекции будут работать по обычному графику.