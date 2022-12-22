Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в праздники изменится график работы РЭО ГИБДД
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В новогодние праздники изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Свердловской области. Сотрудники РЭО будут вести прием граждан в каникулы только два дня.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, выходные дни в регистрационно-экзаменационных подразделениях – с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января. Прием граждан сотрудники РЭО будут осуществлять 4 и 5 января.
Начиная с 10 января, регистрационно-экзаменационных подразделения Госавтоинспекции будут работать по обычному графику.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, выходные дни в регистрационно-экзаменационных подразделениях – с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января. Прием граждан сотрудники РЭО будут осуществлять 4 и 5 января.
Начиная с 10 января, регистрационно-экзаменационных подразделения Госавтоинспекции будут работать по обычному графику.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поезда Красноуфимск – Дружинино начнут курсировать ежедневно
23 декабря 2022
23 декабря 2022
Массовые проверки водителей снова пройдут в Екатеринбурге
23 декабря 2022
23 декабря 2022