Соседа теперь всегда будут приветствовать в парке Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского решили не демонтировать одну из инсталляций, участвовавшую в очередном фестивале «Не темно». Она станет частью украшения парка.Световая инсталляция представляет из себя неоновую надпись «Привет, сосед!». Её выполнила участница фестиваля «Не темно» Катя Червонных. Приветствие это стало особенно популярным после выхода в свет одноимённой компьютерной игры в жанре стелс. Правда, в ней (пусть и в шуточной форме) «Привет, сосед!» носило не столько дружелюбный, сколько зловещий характер — игрок должен был забраться в дом некоего соседа и раскрыть его зловещие тайны.Фестиваль «Не темно» в Екатеринбурге в 2022-м году проводился уже в 10 раз. Его участники создают на территории парка имени Маяковского различные светящиеся арт-объекты, красоту которых можно оценить с наступлением тёмного времени суток. По данным администрации парка, нынешний фестиваль собрал рекордное количество посетителей — его объекты в минувшие выходные посмотрело около 60 тысяч человек.