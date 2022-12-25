После продажи садового участка в Ревде хозяин выкинул его хвостатых охранников на улицу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице оказались три собаки, охранявшие садовый участок в коллективном саду СУМЗ-1а, расположенном в Ревде. После продажи участка они оказались не нужны ни новому, ни прежнему владельцу.Изначально хвостатых охранников было четверо. Хозяин пристроил только одного, отдав его родственников. А остальных попросту привязал на обочине дороги, ведущий к СУМЗ, да и оставил там. Узнав о беспризорницах, собак забрали в первоуральский приют, но ненадолго. Вскоре их вернули к коллективному саду, уже стерилизованными и с бирками на ушах. Разумеется, собаки побежали на «родной» участок, который раньше охраняли.Минимальную опеку над собаками взяли владельцы соседних участков. Какое-то время они подкармливали выброшенных на произвол судьбы собак, устроили в заброшенной теплице лежанку из сена. Но с холодами сады всё больше пустели и стало понятно, что скоро подкармливать животных будет некому. К тому же, в какой-то момент всех троих обнаружили взбудораженными, а у одной из троицы заметили серьёзную рану на ноге. По-видимому, в сады наведался кто-то посторонний и избил собак.Когда стало понятно, что дворнягам в саду становится небезопасно, удалось убедить приют вернуть их в Первоуральск. Но это тоже временно — пока есть свободное место и средства на прокорм никому не нужной троицы. Как сообщает издание «Ревда-Инфо», поведавшее об этой печальной истории, пребывание собаченций в уюте приюта во многом зависит от сторонней поддержки. Чем больше перечислений будет сделано на приютские счета с пометкой «на собак из сада», тем дольше они там пробудут. А вот и различные способы это сделать: карта Сбербанка №4817 7601 6292 2623 (привязана к номеру телефона 8-904-16-43-660), QIWI-кошелёк 8-902-272-06-95, расчётный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и развития.