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Новый диагностический центр стал частью семейной поликлиники «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба УГМК-Здоровье
Центр лучевой диагностики клиники «УГМК-Здоровье» открылся в Екатеринбурге на улице Малышева, 102А – рядом с парком Энгельса. Здание площадью 560 квадратных метров построили по современным стандартам медицинских учреждений и с учетом требований к защите окружающей среды. Для удобства пациентов он соединён переходом с расположенной рядом семейной поликлиникой.
В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Особенность нового Центра – это медицинские технологии. Он оборудован цифровыми сканерами МРТ и КТ последнего поколения, которые позволяют проводить сверхточные исследования и выявлять заболевания на самых ранних стадиях.
Так, современный магнитно-резонансный томограф оснащен полным набором диагностических программ, которые позволят выявлять большинство заболеваний и патологий. А компьютерный томограф помимо стандартного набора исследований, позволяет выполнять редкие и востребованные – это диагностика состояния сердца и сосудов.
На втором этаже нового центра расположились кабинеты приема врачей самых востребованных специальностей. Здесь, как и в самой семейной поликлинике, будут принимать как взрослых, так и детей.
Открытие Центра лучевой диагностики – важное социальное событие для Екатеринбурга, которое сделает лучевую диагностику более доступной. Сегодня потребность в проведении исследований на аппаратах КТ и МРТ в Уральской столице высока. Кроме того, это единственное отделение лучевой диагностики в центре Екатеринбурга, где расположены не только жилые дома, но и большинство офисов. А, значит, чтобы пройти необходимое исследование, горожанам не придется отпрашиваться с работы – сделать это можно по пути на работу, домой или в обеденный перерыв.
Принять первых пациентов новый центр готов уже 9 января.
В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Особенность нового Центра – это медицинские технологии. Он оборудован цифровыми сканерами МРТ и КТ последнего поколения, которые позволяют проводить сверхточные исследования и выявлять заболевания на самых ранних стадиях.
Так, современный магнитно-резонансный томограф оснащен полным набором диагностических программ, которые позволят выявлять большинство заболеваний и патологий. А компьютерный томограф помимо стандартного набора исследований, позволяет выполнять редкие и востребованные – это диагностика состояния сердца и сосудов.
«С открытием такого мощного модуля лучевой диагностики мы теперь по праву можем называться полноценным диагностическим комплексом в самом центре Екатеринбурга», – отметил Майя Скляр, заместитель главного врача «УГМК-Здоровье» по педиатрии.
На втором этаже нового центра расположились кабинеты приема врачей самых востребованных специальностей. Здесь, как и в самой семейной поликлинике, будут принимать как взрослых, так и детей.
«В новом модуле, помимо МРТ и КТ, находятся 10 кабинетов приема врачей: пульмонолог, дерматолог, косметолог, остеопат, офтальмолог с возможностью подбора оптики, а также кабинеты массажа и гипокситерапии», – рассказала заведующая семейной поликлиникой «УГМК-Здоровье» Ирина Имитаева.
Открытие Центра лучевой диагностики – важное социальное событие для Екатеринбурга, которое сделает лучевую диагностику более доступной. Сегодня потребность в проведении исследований на аппаратах КТ и МРТ в Уральской столице высока. Кроме того, это единственное отделение лучевой диагностики в центре Екатеринбурга, где расположены не только жилые дома, но и большинство офисов. А, значит, чтобы пройти необходимое исследование, горожанам не придется отпрашиваться с работы – сделать это можно по пути на работу, домой или в обеденный перерыв.
Принять первых пациентов новый центр готов уже 9 января.
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