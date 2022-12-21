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В Екатеринбурге хотят ликвидировать трамвайную линию на Большеконный полуостров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируют ликвидировать трамвайную линию на Большеконный полуостров. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к проекту Генплана на период до 2045 года, по которому сейчас проходят общественные обсуждения.
В пояснительной записке написано, что предлагается ликвидировать трамвайную линию по улице Татищева от Викулова до конечной остановки «Зеленый остров».
При этом к 2045 году подразумевается появление в Екатеринбурге сразу нескольких новых трамвайных линий. Общую протяженность трамвайной сети городские власти намерены увеличить с 94 км до 216 км. В том числе в планах указано продолжение трамвайной линии по улице Татищева. Именно по ней сейчас проходит планируемая к ликвидации линия.
Добавим, что однопутная линия до остановки «Зеленый остров» была открыта в 1935 году. Сейчас трамвай №11 является единственным общественным транспортом, который ходит в район Большого Конного полуострова.
В пояснительной записке написано, что предлагается ликвидировать трамвайную линию по улице Татищева от Викулова до конечной остановки «Зеленый остров».
При этом к 2045 году подразумевается появление в Екатеринбурге сразу нескольких новых трамвайных линий. Общую протяженность трамвайной сети городские власти намерены увеличить с 94 км до 216 км. В том числе в планах указано продолжение трамвайной линии по улице Татищева. Именно по ней сейчас проходит планируемая к ликвидации линия.
Фрагмент проекта Генплана Екатеринбурга 2045 года
Добавим, что однопутная линия до остановки «Зеленый остров» была открыта в 1935 году. Сейчас трамвай №11 является единственным общественным транспортом, который ходит в район Большого Конного полуострова.
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