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Опрос по развитию велоинфраструктуры запустили в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проходит новый опрос, результаты которого помогут определить вектор развития велоинфраструктуры города. Опрос запустили в системе «Активный Екатеринбург».
Жителям Екатеринбурга предлагают ответить на семь вопросов. В частности, спрашивают, где необходимо создать велодорожки, на каких улицах сделать основной велокаркас и стоит ли размещать велодорожки в парках, на набережных и в отдаленных территориях (селах, поселках).
В пресс-службе мэрии заявляют, что результаты опроса будут учтены при планировании дальнейших работ по благоустройству и созданию общественных зон города.
Жителям Екатеринбурга предлагают ответить на семь вопросов. В частности, спрашивают, где необходимо создать велодорожки, на каких улицах сделать основной велокаркас и стоит ли размещать велодорожки в парках, на набережных и в отдаленных территориях (селах, поселках).
В пресс-службе мэрии заявляют, что результаты опроса будут учтены при планировании дальнейших работ по благоустройству и созданию общественных зон города.
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