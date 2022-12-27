Опрос по развитию велоинфраструктуры запустили в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге проходит новый опрос, результаты которого помогут определить вектор развития велоинфраструктуры города. Опрос запустили в системе «Активный Екатеринбург».Жителям Екатеринбурга предлагают ответить на семь вопросов. В частности, спрашивают, где необходимо создать велодорожки, на каких улицах сделать основной велокаркас и стоит ли размещать велодорожки в парках, на набережных и в отдаленных территориях (селах, поселках).В пресс-службе мэрии заявляют, что результаты опроса будут учтены при планировании дальнейших работ по благоустройству и созданию общественных зон города.