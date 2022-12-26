В Свердловской области коронавирусом заболели еще 165 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 165 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 563 140 случаев COVID-19.Госпитализировали 49 пациентов. По выздоровлению выписали 382 свердловчан. Общее число вылечившихся – 548 739.От коронавируса умерли два человека. Всего в регионе зафиксировано 10 902 летальных исхода.