Угольные котельные 50 свердловских школ и больниц должны перевести на газ до 2030 года

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках президентской программы социальной газификации угольные котельные 50 школ и больниц планируют перевести на газ до 2030 года. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.О реализации проекта говорилось на заседании федерального штаба по газификации, который прошел под председательством вице-премьера РФ Александра Новака. В работе штаба принял участие министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.По словам Смирнова, в федеральную программу газификации котельных включили 50 объектов теплоснабжения медицинских и общеобразовательных учреждений Свердловской области. Ожидается, что Газпром построит к котельным сети, а сами котельные оборудуют за счет областного бюджета. Программа рассчитана до 2030 года.Николай Смирнов добавил, что на заседании штаба также рассмотрели вопросы догазификации частных жилых домов. Сейчас в регионе для участия в программе догазификации подано более 56 тысяч заявок. До границ 19 тысяч участков газ уже провели.