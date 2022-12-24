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В Екатеринбурге для семей погибших мобилизованных ввели новую выплату

13.57 Среда, 28 декабря 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга ввела новую выплату для семей погибших мобилизованных. Постановление опубликовано в издании администрации города «Екатеринбургский вестник».

Получить единовременную денежную выплату сможет супруга погибшего, отец или мать, дети, дедушки и бабушки военнослужащего (при условии, что они были его опекунами на протяжении трех лет). Размер компенсации составит 30 тысяч рублей.

Обратиться за выплатой необходимо не позже, чем спустя год после гибели мобилизованного. Выплатами будет заниматься департамент социальной и молодежной политики Екатеринбурга.

Родственникам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие родство, а также факт гибели военнослужащего в зоне боевых действие и его мобилизации. Решение об отказе и назначении выплаты должно приниматься в течение двух дней.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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