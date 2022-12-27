«Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды

«Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" – это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты», – отмечают в пресс-службе «Аэрофлота».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время в пути – 3 часа 45 минут. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Кроме того, рейсы в Минеральные воды запустили из Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.