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«Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные воды. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время в пути – 3 часа 45 минут. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Кроме того, рейсы в Минеральные воды запустили из Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.
Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время в пути – 3 часа 45 минут. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Кроме того, рейсы в Минеральные воды запустили из Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.
«Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" – это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты», – отмечают в пресс-службе «Аэрофлота».
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