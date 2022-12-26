Свердловским предпринимателям разрешили продлевать договоры без согласительных процедур

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области предпринимателям разрешили продлевать сроки действия договоров и других разрешительных документов в сфере торговой деятельности в заявительном порядке – без согласительных процедур. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.Такая мера является одним из механизмов поддержки экономического сектора области в условиях санкционного давления. Изменения закрепляют возможность продления договоров по размещению НТО, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности.Ранее, если действие договора заканчивается, предпринимателям необходимо было вновь проходить череду согласительных процедур и заключать новый договор. Сейчас продлевать договоры и разрешительные документы будут на основании заявления.В заявительном порядке на два года разрешили продлевать договоры, которые предусматривают размещение нестационарных торговых объектов, а на пять лет – разрешения на право организации розничных рынков, а также договоры и другие разрешительные документы по организации и проведению ярмарок.