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Свердловским предпринимателям разрешили продлевать договоры без согласительных процедур
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области предпринимателям разрешили продлевать сроки действия договоров и других разрешительных документов в сфере торговой деятельности в заявительном порядке – без согласительных процедур. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Такая мера является одним из механизмов поддержки экономического сектора области в условиях санкционного давления. Изменения закрепляют возможность продления договоров по размещению НТО, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности.
Ранее, если действие договора заканчивается, предпринимателям необходимо было вновь проходить череду согласительных процедур и заключать новый договор. Сейчас продлевать договоры и разрешительные документы будут на основании заявления.
В заявительном порядке на два года разрешили продлевать договоры, которые предусматривают размещение нестационарных торговых объектов, а на пять лет – разрешения на право организации розничных рынков, а также договоры и другие разрешительные документы по организации и проведению ярмарок.
Такая мера является одним из механизмов поддержки экономического сектора области в условиях санкционного давления. Изменения закрепляют возможность продления договоров по размещению НТО, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности.
Ранее, если действие договора заканчивается, предпринимателям необходимо было вновь проходить череду согласительных процедур и заключать новый договор. Сейчас продлевать договоры и разрешительные документы будут на основании заявления.
В заявительном порядке на два года разрешили продлевать договоры, которые предусматривают размещение нестационарных торговых объектов, а на пять лет – разрешения на право организации розничных рынков, а также договоры и другие разрешительные документы по организации и проведению ярмарок.
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