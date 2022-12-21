ХК «Автомобилист» отдал нападающего Семена Кизимова в аренду «Нефтехимику»

«Желаем удачи Семёну в «Нефтехимике» и желаем получать как можно больше игровой практики в сильнейшей хоккейной лиге России», – отмечают в «Автомобилисте».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» отдал нападающего Семена Кизимова в аренду в «Нефтехимик». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.22-летний Семен Кизимов будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды до конца этого сезона.Отмечается, что действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года. Уроженец Тольятти системе клуба выступает с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК» и набрал 35 (14+21) очков.