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ХК «Автомобилист» отдал нападающего Семена Кизимова в аренду «Нефтехимику»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» отдал нападающего Семена Кизимова в аренду в «Нефтехимик». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
22-летний Семен Кизимов будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды до конца этого сезона.
Отмечается, что действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года. Уроженец Тольятти системе клуба выступает с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК» и набрал 35 (14+21) очков.
22-летний Семен Кизимов будет выступать за «Нефтехимик» на правах аренды до конца этого сезона.
Отмечается, что действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года. Уроженец Тольятти системе клуба выступает с 2021 года. В прошлом сезоне он провел 58 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК» и набрал 35 (14+21) очков.
«Желаем удачи Семёну в «Нефтехимике» и желаем получать как можно больше игровой практики в сильнейшей хоккейной лиге России», – отмечают в «Автомобилисте».
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