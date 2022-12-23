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Ельцин Центр подарит екатеринбуржцам на Новый год бесплатное кино

20.04 Вторник, 27 декабря 2022
Общество
Фрагмент постера к фильму «Такса»
В первые дни 2023-го года кинозал Ельцин Центра приглашает любителей кино на бесплатные киносеансы. Фильмы, которые будут демонстрироваться со 2-го по 6-ое января, хоть и не относятся к числу горячих новинок, но и старыми их не назовёшь. А своими художественными достоинствами они превосходят многие блокбастеры (которых из-за санкций в кинотеатрах всё равно не дождаться).

В первую очередь хочется обратить внимание на трагикомедию «Такса». Её автор — американский кинорежиссёр Тодд Солондз — славится тем, что показывает неприглядные стороны жизни среднестатистических своих соотечественников с их комплексами, маниями и фрустрациями, но делает это не без симпатии к «маленькому» человеку. В «Таксе» разместилось сразу несколько историй, которые объединены собакой вышеуказанной породы. В актёрском составе фильма можно увидеть прославленного комика Дэнни ДеВито и французскую красавицу Жюли Дельпи.

Не менее интересны остальные четыре киноподарка от Ельцин Центра — романтическая комедия «Анонимные романтики», подростковая драма «Девять причин, чтобы жить», криминальная мелодрама «Магазинные воришки» и трагикомедия «Вечеринка» Салли Поттер, постановщицы, хорошо известной в кругах любителей независимого кино. Особая прелесть этих кинопоказов заключается не только в их бесплатности, но и в том, что переведены они на русский язык субтитрами, а значит, у фильмов полностью сохранено их оригинальное звучание.

Новогодние показы Ельцин Центр устраивает совместно с видеосервисом «Wink». Необходима предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:18 В Екатеринбурге матери предъявили обвинение в убийстве трех детей
16:53 В два раза выросло число выставленных на продажу дорогих квартир в Екатеринбурге
16:21 Екатеринбуржцы определят лучший в городе каток
15:54 Для свердловчан на 6-9% увеличится компенсация оплаты услуг ЖКХ
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14:52 В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки без инженерной инфраструктуры
14:27 В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
13:59 В Свердловской области подтвердили 182 новых случая COVID-19
13:23 В Белоярском возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением
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