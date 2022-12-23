Ельцин Центр подарит екатеринбуржцам на Новый год бесплатное кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первые дни 2023-го года кинозал Ельцин Центра приглашает любителей кино на бесплатные киносеансы. Фильмы, которые будут демонстрироваться со 2-го по 6-ое января, хоть и не относятся к числу горячих новинок, но и старыми их не назовёшь. А своими художественными достоинствами они превосходят многие блокбастеры (которых из-за санкций в кинотеатрах всё равно не дождаться).В первую очередь хочется обратить внимание на трагикомедию «Такса». Её автор — американский кинорежиссёр Тодд Солондз — славится тем, что показывает неприглядные стороны жизни среднестатистических своих соотечественников с их комплексами, маниями и фрустрациями, но делает это не без симпатии к «маленькому» человеку. В «Таксе» разместилось сразу несколько историй, которые объединены собакой вышеуказанной породы. В актёрском составе фильма можно увидеть прославленного комика Дэнни ДеВито и французскую красавицу Жюли Дельпи.Не менее интересны остальные четыре киноподарка от Ельцин Центра — романтическая комедия «Анонимные романтики», подростковая драма «Девять причин, чтобы жить», криминальная мелодрама «Магазинные воришки» и трагикомедия «Вечеринка» Салли Поттер, постановщицы, хорошо известной в кругах любителей независимого кино. Особая прелесть этих кинопоказов заключается не только в их бесплатности, но и в том, что переведены они на русский язык субтитрами, а значит, у фильмов полностью сохранено их оригинальное звучание.Новогодние показы Ельцин Центр устраивает совместно с видеосервисом «Wink». Необходима предварительная регистрация на сайте Ельцин Центра.