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Для екатеринбургской «Кляксы» новогодние праздники — в тягость
Общество
Фото: телеграм-канал «БФ помощи травмированным животным «Клякса»» / t.me/klyaksa_priyut
Хлопоты над больными и травмированными животными не знают ни праздников, ни выходных. И с наступлением новогодних каникул для екатеринбургского приюта «Клякса» начинаются особые проблемы.
Постоянные поставщики «Кляксы» оказываются недоступными на две недели. А это значит, что нужно загодя закупиться кормами и наполнителями для многочисленных туалетных лотков, куда ходят кошки и собаки, обитающие в «Кляксе». Если кто-то хочет помочь в приобретении этих элементарных, но необходимых вещей, денежный перевод в поддержку животным можно сделать на счёт Сбербанка, привязанный к номеру телефона 89126025666. Можно подарить хвостатикам на Новый год и сами корма с наполнителем. Адрес подскажут по этому же номеру.
Ещё одним отличным новогодним подарком (причём — самому себе тоже) может стать обретение друга из числа пролеченных питомцев «Кляксы», которым нужен новый дом. Так, на днях жить в семью уехала красавица (пусть и одноглазая) по кличке Илона, которую вы можете увидеть на снимке. Объявление о её пристрое провисело в соцсетях всего несколько дней — очень быстро нашлись желающие новогодний вечер и последующие годы проводить в компании такой обаяшки. А ещё не пристроенных котиков и собак можно посмотреть, например, в ВК-группе «Клякса 9 Жизней».
Постоянные поставщики «Кляксы» оказываются недоступными на две недели. А это значит, что нужно загодя закупиться кормами и наполнителями для многочисленных туалетных лотков, куда ходят кошки и собаки, обитающие в «Кляксе». Если кто-то хочет помочь в приобретении этих элементарных, но необходимых вещей, денежный перевод в поддержку животным можно сделать на счёт Сбербанка, привязанный к номеру телефона 89126025666. Можно подарить хвостатикам на Новый год и сами корма с наполнителем. Адрес подскажут по этому же номеру.
Ещё одним отличным новогодним подарком (причём — самому себе тоже) может стать обретение друга из числа пролеченных питомцев «Кляксы», которым нужен новый дом. Так, на днях жить в семью уехала красавица (пусть и одноглазая) по кличке Илона, которую вы можете увидеть на снимке. Объявление о её пристрое провисело в соцсетях всего несколько дней — очень быстро нашлись желающие новогодний вечер и последующие годы проводить в компании такой обаяшки. А ещё не пристроенных котиков и собак можно посмотреть, например, в ВК-группе «Клякса 9 Жизней».
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