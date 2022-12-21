На Эльмаше снесли легендарный своей аварийностью барак

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двухэтажное строение на улице Краснофлотцев в микрорайоне Эльмаш было известно тем, что его жильцы несколько десятилетий обращали внимание на ветхость здания и просили его снести. В конце прошлой недели это-таки случилось! Теперь на этом месте — только остатки фундамента и мусор, оставшийся после сноса.Ещё в 90-ые годы на доме 41 по улице Краснофлотцев появились надписи «SOS! 90 процентов износ!», «Долой трущобы!», «Позор чиновникам!». Их нанесли на стены дома сами жильцы. Кому, как не им были хорошо известны «прелести» в этом деревянном строении, которому не помогали никакие косметические ремонты. Сквозняки, ржавые трубы, обветшалая конструкция. Но чиновники эти крики о помощи игнорировали три десятилетия. Даже когда до Екатеринбурга доползла реновация, снос начали далеко не с этого дома, взывающего о том, чтобы его снесли.И вот, наконец, свершилось! На прошлой неделе начался снос и его, и соседнего такого же здания (обитатели которого не были столь критично настроены к своему дому, как соседи). Но радость от «прогресса» омрачается несколькими моментами. Во-первых, всем прекрасно известно, что на месте двухэтажного строения воткнут аляповатый небоскрёб с сомнительными удобствами и безо всякого учёта характера места, не говоря уж об общем архитектурном облике района. Вокруг, естественно, повырубают всю растительность, «забыв» высадить что-то взамен. И начнётся типичная жизнь подобных высоток с бесконечными конфликтами соседей и разрастающимся трафиком на ближайших дорогах (будто бы улица Шефская уже недостаточно загазована и оживлена).Во-вторых, некоторая печаль возникает из-за того, что Эльмаш утрачивает свою уникальную особенность «деревни в городе», где все соседи (даже не по лестничной площадке) знают друг друга, где вечерами наступает умиротворённая тишина (нарушаемая только отдалённым ором пьяной компании или лаем собак), а расстояние от леса примерно такое же, как до крупного супермаркета. Двухэтажные домики с их скрипучими половицами, как часть «деревенской» составляющей Эльмаша, практически уже исчезли.