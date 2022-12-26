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Для свердловчан на 6-9% увеличится компенсация оплаты услуг ЖКХ
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Сегодня на заседании правительства Свердловской области приняли региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Он позволяет рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для социально незащищенных граждан, чьи затраты на услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.
Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, социальная поддержка на 2022 год и плановый 2023 год увеличится на 6-9%, исходя из тарифов на коммунальные услуги по каждому муниципалитету.
В этом году в регионе на компенсацию затрат жителей по платежам за услуги ЖКХ из областного бюджета направлено 2,8 миллиарда рублей.
Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, социальная поддержка на 2022 год и плановый 2023 год увеличится на 6-9%, исходя из тарифов на коммунальные услуги по каждому муниципалитету.
«Максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям уральцев», – заявил Смирнов.
В этом году в регионе на компенсацию затрат жителей по платежам за услуги ЖКХ из областного бюджета направлено 2,8 миллиарда рублей.
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