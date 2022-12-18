В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки без инженерной инфраструктуры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки для жилищного строительства. При этом участки не обеспечили инженерной инфраструктурой.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в жилом районе «Южный» сформировали и предоставили льготникам 219 земельных участков, расположенных на улице 70-летия Победы. Во время проверки выяснилось, что план мероприятий по обеспечению участков электро-, тепло-, газо- и водоснабжением и водоотведением не разрабатывался. Инженерно-геодезические изыскания по жилому району также не выполнялись.Данные нарушения администрация Дзержинского района Нижний Тагил обосновала отсутствием денег на выполнение работ. Прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о возложении обязанности подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения.Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора. Администрацию города обязали подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения до 30 сентября 2024 года.