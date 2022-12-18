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В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки без инженерной инфраструктуры
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле многодетным семьям предоставили земельные участки для жилищного строительства. При этом участки не обеспечили инженерной инфраструктурой.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в жилом районе «Южный» сформировали и предоставили льготникам 219 земельных участков, расположенных на улице 70-летия Победы. Во время проверки выяснилось, что план мероприятий по обеспечению участков электро-, тепло-, газо- и водоснабжением и водоотведением не разрабатывался. Инженерно-геодезические изыскания по жилому району также не выполнялись.
Данные нарушения администрация Дзержинского района Нижний Тагил обосновала отсутствием денег на выполнение работ. Прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о возложении обязанности подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора. Администрацию города обязали подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения до 30 сентября 2024 года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в жилом районе «Южный» сформировали и предоставили льготникам 219 земельных участков, расположенных на улице 70-летия Победы. Во время проверки выяснилось, что план мероприятий по обеспечению участков электро-, тепло-, газо- и водоснабжением и водоотведением не разрабатывался. Инженерно-геодезические изыскания по жилому району также не выполнялись.
Данные нарушения администрация Дзержинского района Нижний Тагил обосновала отсутствием денег на выполнение работ. Прокуратура направила в Ленинский районный суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о возложении обязанности подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора. Администрацию города обязали подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения до 30 сентября 2024 года.
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