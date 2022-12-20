Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подтвердили 182 новых случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 562 799 случаев COVID-19.
Госпитализировано 87 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 188 человек. Всего вылечился 548 051 свердловчанин.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 900.
Госпитализировано 87 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 188 человек. Всего вылечился 548 051 свердловчанин.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 900.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области подтвердили еще 343 случая коронавируса
20 декабря 2022
20 декабря 2022
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 340 человек
21 декабря 2022
21 декабря 2022
Еще 190 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
26 декабря 2022
26 декабря 2022
Еще 316 свердловчан заболели коронавирусом
23 декабря 2022
23 декабря 2022