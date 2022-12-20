В Свердловской области подтвердили 182 новых случая COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 182 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 562 799 случаев COVID-19.Госпитализировано 87 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 188 человек. Всего вылечился 548 051 свердловчанин.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 900.