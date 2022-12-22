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Стал известен график работы общественного транспорта Екатеринбурга в праздники
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи в Екатеринбурге будут работать до 23.00, а метрополитен – до 00.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В первой половине дня 1 января количество общественного транспорта на линии уменьшится на 50%. Первые рейсы при этом сохраняются.
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт будет работать с 06.00 по расписанию выходного дня.
В первой половине дня 1 января количество общественного транспорта на линии уменьшится на 50%. Первые рейсы при этом сохраняются.
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт будет работать с 06.00 по расписанию выходного дня.
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