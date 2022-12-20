В Свердловской области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ

«Введенные на прошлой неделе ограничительные меры по разобщению организованных детских коллективов показали свою эффективность в виде снижения ОРВИ и гриппом. Однако, чтобы эти меры оказались не напрасными, специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области призывают жителей Свердловской области "не расслабляться" и соблюдать рекомендации», – отметили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 69 045 случаев ОРВИ. Это на 7,4% ниже уровня предыдущей недели, но на 150% выше среднего многолетнего уровня.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны ГО Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовский городской округ. На Екатеринбург приходится 27 050 заболевших.Помимо этого, за неделю в области по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 011 случаев внебольничных пневмоний. Это на 15,29% выше уровня прошлой недели.Неблагополучные по заболеваемости: ГО Нижняя Салда, Красноуральск, Краснотурьинск, Староуткинск, Дзержинский район Нижнего Тагила, Каменск-Уральский, а также Каменский, Верхнесалдинский, Тугулымский, Асбестовский и Полевской городские округа. В Екатеринбурге зафиксировано 316 случаев внебольничных пневмоний.