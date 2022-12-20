За выходные в Екатеринбурге поймали 12 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 23 по 25 декабря проводились массовые проверки водителей. Госавтоинспекция подвела итоги рейдов.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 10 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – двух водителей. Еще восемь автолюбителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Помимо этого, автоинспекторы задержали 15 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и двух водителей, лишенных права управления.