Первую вафельную разметку хотят сделать в центре Екатеринбурга

«Схема простая: если машина стоит на "вафле" больше определенного времени – штраф», – объясняет Бубнов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга планируют сделать первую вафельную разметку. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на вице-мэра Алексея Бубнова.Вафельная разметка позволяет избежать ситуации, когда водители выезжают на перекресток на мигающий сигнал светофора, упираются в затор и блокируют движение по другим направлениям. Так усугубляются пробки, образуются так называемые вторичные заторы.По словам Бубнова, вафельную разметку хотят обустроить на некоторых перекрестках, например, на 8 Марта – Ленина или на 8 Марта – Малышева.