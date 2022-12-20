Уборка Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге коммунальщики продолжают очищать улицы от снега и наледи. На уборку города сегодня вышли 418 рабочих.За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 21 тысячи тонн снега и 42 тонны мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 7,8 тонны противогололедных материалов, а на тротуарах и остановках общественного транспорта рассыпано около 60 тонн фракционного песка.Сегодня днем в уборке города участвуют 418 рабочих, задействовано 165 единиц спецтехники.