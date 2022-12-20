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Уборка Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме

15.55 Понедельник, 26 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики продолжают очищать улицы от снега и наледи. На уборку города сегодня вышли 418 рабочих.

За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 21 тысячи тонн снега и 42 тонны мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 7,8 тонны противогололедных материалов, а на тротуарах и остановках общественного транспорта рассыпано около 60 тонн фракционного песка.

Сегодня днем в уборке города участвуют 418 рабочих, задействовано 165 единиц спецтехники.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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17:27 При пожаре в кафе Каменска-Уральского погиб человек
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