Возрастное ограничение 18+
Уборка Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики продолжают очищать улицы от снега и наледи. На уборку города сегодня вышли 418 рабочих.
За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 21 тысячи тонн снега и 42 тонны мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 7,8 тонны противогололедных материалов, а на тротуарах и остановках общественного транспорта рассыпано около 60 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке города участвуют 418 рабочих, задействовано 165 единиц спецтехники.
За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 21 тысячи тонн снега и 42 тонны мусора. Для борьбы с гололедом израсходовано 7,8 тонны противогололедных материалов, а на тротуарах и остановках общественного транспорта рассыпано около 60 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке города участвуют 418 рабочих, задействовано 165 единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На очистку улиц Екатеринбурга от снега вышли 424 рабочих
20 декабря 2022
20 декабря 2022
На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
21 декабря 2022
21 декабря 2022
На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
19 декабря 2022
19 декабря 2022