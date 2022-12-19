В Свердловской области льготникам увеличили размер субсидии на газификацию домов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области размер компенсации на приобретение газового оборудования в рамках социальной газификации с 2023 года увеличится до 100 тысяч рублей. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление.Как рассказали в департаменте информполитики области, свердловчане могут подать заявку на социальную догазификацию, в рамках которой газораспределительная сеть бесплатно подводится к границам участка заявителя. Также разработаны меры поддержки для льготных категорий граждан. При газификации домов им могут частично компенсировать затраты на строительство газопровода внутри участка, приобретение газового котла, газовой плиты, счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора загазованности.Сейчас размер компенсации составляет до 70 тысяч рублей от затрат. В следующем году сумма компенсации увеличится до 100 тысяч рублей.В список льготников входят малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет; граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медики и педагоги, проживающие в сельской местности. Помимо этого, можно газифицировать дом за счет областного материнского капитала, который с 2023 составит 160 687 рублей.Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Единого оператора газификации Российской Федерации, на портале Госуслуг и в офисах газораспределительных организаций, представленных на территории.