Баскетбольный клуб УГМК стал победителем Кубка России в десятый раз

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Сыктывкаре УГМК переиграл в финале PARI Кубка России московский МБА и в 10-й раз в своей истории стал обладателем кубкового трофея. Ранее команда выигрывала Кубок России в 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 годах.МБА Москва – УГМК Екатеринбург 70:75Счет по четвертям: 16:22, 23-18, 19-17, 12-18«Лисицы» неплохо начали титульный матч и к середине первой четверти после точных штрафных Марии Вадеевой оторвались от своих преследователей на 6 очков – 12:6. С таким же перевесом после трехочковой перестрелки УГМК ушел на первый короткий перерыв – 22:16.Но на старте второй четверти команда Дмитрия Донскова пропустила рывок МБА – 10:0. За счет точных бросков с дальней дистанции столичная команда не только ликвидировала свое отставание от лидера, но и смогла выйти вперед – 37:32, 39:34. Однако до большого перерыва УГМК все же успел отыграться.Анастасия Олаири Косу и Ксения Левченко в четыре руки принесли «оранжевым» минимальный задел, заработав на двоих 14 очков из 18 командных. И на пятнадцатиминутную паузу соперники отправились в раздевалки при счете 40:39 в пользу УГМК.Сценарий третьей четверти практически повторил события предыдущей десятиминутки. Свои первые очки наша команда смогла набрать спустя три минуты игры и лишь со штрафной линии, а дальнейшая череда потерь позволила «бело-красным» заработать легкие очки и увеличить разрыв в счете: после очередного попадания капитана МБА Анны Лешковцевой отставание «лисиц» достигло 8 очков – 53:45.Полностью ликвидировать разницу в счете до начала последней двухминутной паузы «лисицам» не удалось, но трехочковый Виктории Завьяловой урезал отставание до одного очка – 58:57.В итоге, уступая по ходу четвертой четверти, УГМК нашел в себе силы переломить ход игры и сравнял счет – 66:66. А вернув контроль над игрой, вырвал победу в напряженной концовке, которую провел просто безукоризненно – 75:70, став в 10-й раз в своей истории обладателем Кубка России.Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая УГМК Ксения Левченко – 20 очков и 7 передач. Мария Вадеева оформила дабл-дабл из 14 очков и 14 подборов. На счету Анастасии Косу - 11 очков, у Марии Поповой – 10 очков.В составе соперника двузначные баллы заработали Карина Низамова – 12 очков, Анна Лешковцева – 11 очков, по 10 очков – у Жосселины Майга и Марины Голдыревой.На новогодние каникулы команда уходит непобежденной с двумя трофеями этого сезона. Напомним, 30 октября УГМК выиграл Суперкубок России, обыграв действующего чемпиона страны курское «Динамо», а сегодня отпраздновал победу над московским МБА в финале PARI Кубка России. В PARI Чемпионате России – Премьер-лига УГМК также не знает поражений и после 15 туров со стопроцентным результатом единолично возглавляет турнирную таблицу.Свой первый матч в 2023 году «лисицы» проведут 5 января на главной арене ДИВСа против московского МБА. Начало матча в 17:00.