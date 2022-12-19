Возрастное ограничение 18+

Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области

18.46 Воскресенье, 25 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на предстоящей неделе в Свердловской области похолодает. Также в понедельник ожидаются небольшой снег и гололедица в отдельных районах. В следующие дни преимущественно без осадков.

В понедельник, 26 декабря, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днём -5…-10°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°C, днём -5…-7°C. Ветер западный 4-9 м/сек.

Во вторник, 27 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днём -8…-13°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.

В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -11…-13°C, днём -9…-11°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.

В среду, 28 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-22°C, днём -11…-16°C, на севере до -19°C. Неустойчивый слабый.

В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -18…-20°C, днём-12…-14°C. Неустойчивый слабый.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Потепление до +2°С в Свердловской области сменится резким похолоданием
19 декабря 2022
Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
22 декабря 2022
На выходных в Свердловской области будет тепло и снежно
16 декабря 2022
На выходных в Свердловской области ожидается плюсовая температура
23 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Всё-таки дело в коррупции? Суд в Перми поставил точку в споре о благоустройстве дендропарка Екатеринбурга

Из-за этой истории один из главных городских парков не смогут благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:46 Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области
18:10 В свердловском селе Балтым автомобилист наехал на пешехода
17:27 При пожаре в кафе Каменска-Уральского погиб человек
16:18 Жители Горноуральского городского округа пожаловались на стаи бродячих собак
15:05 В Свердловской области за сутки выявили 206 случаев коронавируса
13:38 На свердловской трассе произошла авария с четырьмя пострадавшими
12:56 В Екатеринбурге ищут 50-летнего мужчину, пропавшего 24 декабря
11:49 В уральской столице мужчина упал с моста и выжил
10:55 Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
10:02 На свердловской трассе водитель погиб от сердечного приступа
18:12 В Свердловской области ищут 36-летнюю женщину, пропавшую 22 декабря
17:49 К обязательным работам приговорили уроженку Нижнего Тагила за хищение велосипедов
16:47 В охотничьих хозяйствах Свердловской области начали подкармливать лесных зверей
16:11 В Нижнем Тагиле двое мужчин повредили декоративные ели возле кофейни
14:57 Ещё у 261 жителя Свердловской области подтвердился коронавирус
13:53 В Свердловской области семьям мобилизованных выплатили более 580 миллионов
12:53 В Серове рано утром случился крупный пожар
12:18 В колонию Новой Ляли пытались забросить телефоны с помощью пневмопушек
11:13 Прокуратура обязала североуральского предпринимателя установить на вокзале пандус
10:04 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фонарного столба
21:29 Специалисты «Зооспеца» рассказали о судьбе лебединого Ангела из села Абрамово
21:01 В Асбесте голый малыш сбежал от пьяных родителей на мороз
20:12 Американский кинорежиссёр во второй раз спасает российские кинотеатры
18:59 Минувшей ночью жители посёлка возле Нижнего Тагила лишились дома
18:31 Эльмашевская ёлка будет экологичнее центральной
17:54 На выходных в Свердловской области ожидается плюсовая температура
Все новости Свердловской области
17:39 Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела в отношении экс-депутата, сбившего ребёнка
16:50 Два человека были убиты во время стрельбы в Париже
16:27 СМИ: в Париже мужчина открыл стрельбу, ранены несколько человек
15:54 В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самовольное оставление места службы
14:09 В здании Росгвардии в Москве произошел пожар
13:58 Гладков: глава района в Белгородской области покинул свой пост «из-за претензий силовых структур»
13:50 Патриарх попросил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для священнослужителей
13:09 В Волгоградской области автобус столкнулся с опорой путепровода, 6 человек госпитализированы
12:45 Новосибирский экс-депутат, сбивший ребенка и покинувший место ДТП, освобожден от уголовной ответственности
11:51 Президент Казахстана Токаев открыл мемориал жертвам январских событий
11:05 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до следующего года
10:52 Кабмин одобрил денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
18:00 На Сиверской ГЭС в Ленинградской области случился прорыв
17:27 Пострадавший при взрыве на газопроводе в Чувашии получил сильные ожоги рук
17:04 В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против хищений угля
16:31 Центробанк продаёт «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов рублей
16:06 В Мурманске на ремонтируемом авианосце «Адмирал Кузнецов» случился пожар
15:43 На демонстрациях против запрета на обучение женщин в вузах в Кабуле задержали восемь человек
15:09 Минпросвещения заявило о росте случаев сексуального насилия в отношении детей в России на 44%
14:31 Большинство россиян планируют отметить Новый год дома
14:00 В Красногорске под рухнувшим с крыши снегом погиб 13-летний подросток
13:32 Должность главы Чувашии может стать бессрочной
18:59 МВД Казахстана: в сентябре в страну прибыли 406 000 россиян, большая часть — с 21-го по 30-е число
17:52 Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет
17:33 Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы
17:04 Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Все новости России и мира
18:46 Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области
18:10 В свердловском селе Балтым автомобилист наехал на пешехода
17:27 При пожаре в кафе Каменска-Уральского погиб человек
16:18 Жители Горноуральского городского округа пожаловались на стаи бродячих собак
15:05 В Свердловской области за сутки выявили 206 случаев коронавируса
13:38 На свердловской трассе произошла авария с четырьмя пострадавшими
12:56 В Екатеринбурге ищут 50-летнего мужчину, пропавшего 24 декабря
11:49 В уральской столице мужчина упал с моста и выжил
10:55 Ночью в Новолялинском городском округе случился пожар
10:02 На свердловской трассе водитель погиб от сердечного приступа
18:12 В Свердловской области ищут 36-летнюю женщину, пропавшую 22 декабря
17:49 К обязательным работам приговорили уроженку Нижнего Тагила за хищение велосипедов
16:47 В охотничьих хозяйствах Свердловской области начали подкармливать лесных зверей
16:11 В Нижнем Тагиле двое мужчин повредили декоративные ели возле кофейни
14:57 Ещё у 261 жителя Свердловской области подтвердился коронавирус
13:53 В Свердловской области семьям мобилизованных выплатили более 580 миллионов
13:01 Одним из центральных событий празднования 300-летия Перми станет проект «Оружие Победы»
12:53 В Серове рано утром случился крупный пожар
12:18 В колонию Новой Ляли пытались забросить телефоны с помощью пневмопушек
11:13 Прокуратура обязала североуральского предпринимателя установить на вокзале пандус
10:04 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием фонарного столба
21:29 Специалисты «Зооспеца» рассказали о судьбе лебединого Ангела из села Абрамово
21:01 В Асбесте голый малыш сбежал от пьяных родителей на мороз
20:12 Американский кинорежиссёр во второй раз спасает российские кинотеатры
18:59 Минувшей ночью жители посёлка возле Нижнего Тагила лишились дома
18:31 Эльмашевская ёлка будет экологичнее центральной
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK