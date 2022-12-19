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Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на предстоящей неделе в Свердловской области похолодает. Также в понедельник ожидаются небольшой снег и гололедица в отдельных районах. В следующие дни преимущественно без осадков.
В понедельник, 26 декабря, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днём -5…-10°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°C, днём -5…-7°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 27 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днём -8…-13°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -11…-13°C, днём -9…-11°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.
В среду, 28 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-22°C, днём -11…-16°C, на севере до -19°C. Неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -18…-20°C, днём-12…-14°C. Неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 26 декабря, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днём -5…-10°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°C, днём -5…-7°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 27 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днём -8…-13°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью -11…-13°C, днём -9…-11°C. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/сек.
В среду, 28 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-22°C, днём -11…-16°C, на севере до -19°C. Неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -18…-20°C, днём-12…-14°C. Неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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