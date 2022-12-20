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Жители Горноуральского городского округа пожаловались на стаи бродячих собак
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Горноуральского городского округа обеспокоены стаями бродячих собак, которые, с их слов, продолжают расти. Люди боятся, что бездомные животные могут начать бросаться на прохожих. Кроме того, собак замечают рядом с детским садом и школой.
О бродячих собаках накануне написал один из местных жителей в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский – Лая». Тему быстро подхватили другие жители округа. Стало известно, что люди обращались в администрацию ещё в марте. Тогда собак отловили, но сейчас они вернулись.
Инициативные женщины планируют подать заявление в администрацию городского округа вновь.
О бродячих собаках накануне написал один из местных жителей в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский – Лая». Тему быстро подхватили другие жители округа. Стало известно, что люди обращались в администрацию ещё в марте. Тогда собак отловили, но сейчас они вернулись.
Инициативные женщины планируют подать заявление в администрацию городского округа вновь.
«Их отлавливают, ставят прививки, вешают бирки на ухо и стерилизуют. А потом выпускают на волю. Если их простерилизуют, они станут ласковей и добрее?», – задалась вопросом одна из местных жительниц.
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