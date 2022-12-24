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В Свердловской области за сутки выявили 206 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 206 случаев. Вчера оперштаб сообщал о 261 заболевшем.
За всё время в регионе было выявлено 562 427 случаев.
Выздоровело за прошедшие сутки 385 человек. Всего в Свердловской области по выздоровлению было выписано 547 680 уральцев.
Смертей среди больных коронавирусом зарегистрировано не был. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 899 летальных исходов.
За всё время в регионе было выявлено 562 427 случаев.
Выздоровело за прошедшие сутки 385 человек. Всего в Свердловской области по выздоровлению было выписано 547 680 уральцев.
Смертей среди больных коронавирусом зарегистрировано не был. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 899 летальных исходов.
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