В Свердловской области за сутки выявили 206 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 206 случаев. Вчера оперштаб сообщал о 261 заболевшем.За всё время в регионе было выявлено 562 427 случаев.Выздоровело за прошедшие сутки 385 человек. Всего в Свердловской области по выздоровлению было выписано 547 680 уральцев.Смертей среди больных коронавирусом зарегистрировано не был. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 899 летальных исходов.