В Екатеринбурге ищут 50-летнего мужчину, пропавшего 24 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 50-летнего Андрея Кучергина, пропавшего накануне. В последний раз его видели 24 декабря 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.