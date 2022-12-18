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В Екатеринбурге ищут 50-летнего мужчину, пропавшего 24 декабря
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 50-летнего Андрея Кучергина, пропавшего накануне. В последний раз его видели 24 декабря 2022 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, с седыми короткими волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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