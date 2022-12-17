Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ищут 36-летнюю женщину, пропавшую 22 декабря
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в селе Коптелово ищут 36-летнюю Любовь Белюшину. С 22 декабря 2022 года её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи она была одета в чёрные пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у неё была сумка. Она тоже чёрного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Женщина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи она была одета в чёрные пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у неё была сумка. Она тоже чёрного цвета.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Верхней Пышме ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 декабря
17 декабря 2022
17 декабря 2022
В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего накануне
18 декабря 2022
18 декабря 2022
В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
23 декабря 2022
23 декабря 2022
В Свердловской области пропала 37-летняя женщина
16 декабря 2022
16 декабря 2022