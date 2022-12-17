В Свердловской области ищут 36-летнюю женщину, пропавшую 22 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в селе Коптелово ищут 36-летнюю Любовь Белюшину. С 22 декабря 2022 года её местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Женщина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. В день пропажи она была одета в чёрные пуховик, шапку, ботинки и варежки. С собой у неё была сумка. Она тоже чёрного цвета.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.