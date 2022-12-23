«Они питаются кустарниковой растительностью, пытаются добывать траву из-под снега – таких доступных участков в лесу зимой очень мало. Поэтому охотпользователи готовят для животных кормовые поля – специальные участки, которые засевают клевером, рапсом и другими культурами. Кроме того, для косуль с лета запасены сено в стогах и лиственные веники», – рассказал Кузнецов.

«Подкормку раскладывают, выбирая места наибольшей концентрации животных. Так, кормушки для глухарей организуют в сосновых борах, а для косуль – в редких лиственных лесах», – сообщили в свердловском ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В охотничьих хозяйствах Свердловской области начали подкармливать лесных зверей, чтобы помочь им пережить зиму и раннюю весну. Специалисты устанавливают для животных кормушки с сеном и зерном. Об этом сообщают в департаменте информационной политики.По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, в подкормке сильнее всего нуждаются косули.Также для косуль и лосей зимой обязательно ставят ящики с солью, которая является минеральной добавкой. Самцам она необходима для роста рогов, а самкам – для вынашивания здорового потомства.Глухарей специалисты кормят зерном и необмолоченными снопами из зерновых культур. Зерно также является самым питательным кормом для кабанов. Кроме того, в меню животных входят морковь и капустные листья, которые производители поставляют в охотничьи хозяйства.