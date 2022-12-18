В Нижнем Тагиле двое мужчин повредили декоративные ели возле кофейни

«Многим почему-то обязательно нужно хоть что-то унести к себе домой, а если не получается, так хоть просто разломать по принципу "Так не доставайся ж ты никому!". Грустно, очень грустно и неприятно. Хотелось бы наказать за содеянное», – возмущаются работники кофейни.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в ночь с 22 на 23 декабря двое неизвестных, предположительно, при попытке похитить новогоднюю ель, повредили декорацию из трёх деревьев. Теперь хулиганов ищут сотрудники кофейни «Без повода», рядом с которой были установлены ёлочки.Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».Мужчины не учли того, что декоративные ели были скреплены в единую конструкцию. В результате неизвестные просто повалили деревья на снег, сломав декорацию, и ушли.