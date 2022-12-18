Ещё у 261 жителя Свердловской области подтвердился коронавирус

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 261 случай коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 562 221 случай. Об этом сообщает федеральный оперштаб.По данным на 24 декабря, по выздоровлению из больниц было выписано 428 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 547 295 пациентов.Случаев смерти за последние сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии было зафиксировано 10 899 летальных исходов среди больных коронавирусом.