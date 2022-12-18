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Ещё у 261 жителя Свердловской области подтвердился коронавирус
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 261 случай коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 562 221 случай. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 24 декабря, по выздоровлению из больниц было выписано 428 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 547 295 пациентов.
Случаев смерти за последние сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии было зафиксировано 10 899 летальных исходов среди больных коронавирусом.
По данным на 24 декабря, по выздоровлению из больниц было выписано 428 человек. Всего в Свердловской области вылечилось 547 295 пациентов.
Случаев смерти за последние сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии было зафиксировано 10 899 летальных исходов среди больных коронавирусом.
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