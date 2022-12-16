В колонию Новой Ляли пытались забросить телефоны с помощью пневмопушек

«У данного гражданина были обнаружены и изъяты 2 пневмопушки, 2 свертка, в которых находились 7 сотовых телефонов, 3 сим-карты, 18 зарядных устройств, 5 гарнитур, 1 модем», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 23 декабря, недалеко от исправительной колонии №54 в городе Новая Ляля задержали мужчину с двумя пневмопушками, с помощью которых он пытался забросить на территорию учреждения несколько сотовых телефонов.Его поймали рядом с дорогой ведущей на трассу Екатеринбург – Серов.В результате на уральца был составлен протокол по статье 19.12 КоАП («попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»). За это ему грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.