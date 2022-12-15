Специалисты «Зооспеца» рассказали о судьбе лебединого Ангела из села Абрамово

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ещё в ноябре этого года уральцев растрогала, но и расстроила история о молодом лебеде из села Абрамово Сысертского городского округа Свердловской области. А сейчас благодаря ветеринарам из екатеринбургской клиники «ЗооСпец» стало известно продолжение истории его спасения.Летом жители села любовались стаей лебедей, поселившихся на их пруду. Но уже тогда начали замечать, что с одним птенцом что-то не то. Когда с приближением холодов взрослые лебеди вместе с потомством снялись с места и улетели в тёплые края, этот малыш действительно остался плавать в водоёме, в полном одиночестве. Тут-то и получилось разглядеть, что у него деформированы крылья.Когда пруд замёрз и осталась только полынью возле сливной трубы, лебедёнка стали подкармливать кто чем мог, а один из сельчан начал подготавливать ему угол в собственном доме. Туда он хотел забрать лебедя на зимовку. Но не успел — незнакомые селянам люди приехали и увезли Серафима (как прозвали местные одинокую птицу) в Екатеринбург.Как выяснилось, лебедя отвезли куда надо — к специалистам ветклиники «Зооспец», которые занимаются, в том числе, лечением птиц (а за пернатых возьмётся далеко не каждый ветеринар города).Доктор Татьяна Суркова осмотрела лебедя-шипуна и нашла у него массу заболеваний, в числе которых — энтерит, кандидоз, аэросаккулит, гепатомегалия. Кроме того, обнаружились застарелые переломы запястных суставов, артроз лучезапястных, тазобедренных, коленных суставов. Собственно, из-за них птица не могла летать и толком передвигаться по суше.Когда стало известно, что помимо лечения птице рекомендована ампутация обеих крыльев (вернее, того, что от них осталось), некоторые зоозащитники начали бить тревогу, считая эту меру излишней. Нашлись даже те, кто предлагал организовать акцию спасения лебедя от врачей! Не убеждали их даже пояснения, что с такими выкрученными обрубками вместо крыльев Серафим испытывает постоянную боль.Теперь выяснилось, что после полученного лечения (ещё не законченного) лебедь-шипун Серафим поселился в Центре спасения животных «Особый питомец». На природу его уже никогда не выпустят — деформация костной структуры не даст ему самостоятельно выживать хоть сколько-нибудь продолжительное время. А вот в окружении заботливых людей он сможет провести в тепле и уюте много лет.