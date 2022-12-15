Американский кинорежиссёр во второй раз спасает российские кинотеатры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Голливудский фильм, которого киноманы ждали чёртову дюжину лет, не должны были показывать в России из-за санкций. Но всё равно показывают. И это, возможно, спасёт отечественный кинопрокат.В 2009-м году фантастический боевик Джэймса Кэмерона «Аватар» бил все кассовые рекорды. Зрителям всего мира хотелось посмотреть на новую технологию съёмки, при которой почти всё в кадре создаётся на компьютере. И хоть сейчас, спустя 13 лет, этим никого уже не удивишь, заранее было понятно, что на продолжение «Аватара» народ повалит массово хотя бы просто из любопытства — а чем же ещё особенным попытается удивить Кэмерон. И действительно, мировой прокат фильма в самом разгаре, а он уже собрал вдвое больше, чем стоило производство «Аватара. Путь воды». Более 600 миллионов долларов принёс на сегодняшний день в кассы кинотеатров глобальный зритель.В этих показателях нет только российских сборов. Продолжение «Аватара» вообще не должны были показывать в кинотеатрах РФ из-за санкций, да и просто из нежелания голливудских кинематографистов радовать своей продукцией воинственных россиян. Однако, фильм в России всё равно показывают. Подпольно, прибегая к различным хитростям. Так, кинопоказ блокбастера «Аватар. Путь воды» в Оренбурге идёт под видом кинолектория о цивилизации На`ви. В других городах его показывают под вымышленными названиями — «Сверхлюди», например.В Екатеринбурге особо заморачиваться с креативом не стали. В повторный прокат выпустили первую часть «Аватара». Второй в онлайн-афишах вообще не значится, но, по многочисленным свидетельствам, в некоторых кинотеатрах его всё же крутят… безымянным — просто «забывая» поставить на билетах отметку с названием фильма.Понять владельцев кинотеатров можно. Как и в 90-ые годы, в России 2022-го года они поставлены на грань выживания. И не только санкциями, но и ура-патриотами, требовавшими свести на минимум «импортную» кинопродукцию и заменить её отечественной. Заменили. Кинотеатры ожидаемо опустели. А фильм американского режиссёра — надёжный способ их наполнить. И, получается, Кэмерон уже во второй раз спасает российский кинопрокат. Первый раз он сделал как раз в конце 90-х своим «Титаником», заставив зрителей вновь и вновь идти смотреть на крушение корабля на больших экранах. И, например, бывший директор екатеринбургского кинотеатра «Салют» Николай Владычкин в своё время честно признавал — удержать кинотеатр «на плаву» помог именно «Титаник».