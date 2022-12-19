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На выходных в Свердловской области ожидается плюсовая температура
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха днем может подняться до +3°C.
В субботу, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°C, на крайнем севере до -10°C. Днем -2…+3°C. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый. Ночью 0…-2°C, днем 0…+2°C. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 25 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -11°C. Днем +1…-4°C. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°C, днем -2…-4°C. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0…-5°C, на крайнем севере до -10°C. Днем -2…+3°C. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, днем мокрый. Ночью 0…-2°C, днем 0…+2°C. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 25 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -1…-6°C, при прояснении до -11°C. Днем +1…-4°C. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°C, днем -2…-4°C. Ветер ночью южный со скоростью 3-8 м/сек, днем западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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