Сотрудники УГМК сотворили новогоднее чудо более чем для 1000 детей



Фото: пресс-служба УГМК

— Дети с особым чувством ждут новогодних праздников. К сожалению, не все они окружены заботой родных и близких. Поэтому мы решили помочь сиротам, детям-инвалидам, малоимущим, многодетным семьям и подарить им ощущение сказочного чуда. Этот большой добрый проект в таком масштабе существует в УГМК уже два года, и он только набирает свою популярность. Отрадно видеть и осознавать, с какой скоростью разбирают шары с пожеланиями и как в коридорах наши коллеги обсуждают, какую именно игрушку они купят в магазине, — рассказала начальник управления по работе с персоналом «УГМК» Анна Скоробогатова.



Фото: пресс-служба УГМК

— Я с 5 лет мечтал прокатиться на тепловозе. Смотрел мультики, фотографии. Мне становится радостно, когда вижу движущиеся вагоны поезда, которые тянут за собой тепловозы. И вот мечта исполнилась! –– поделился впечатлениями ученик школы № 2 Андрей Бородавин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сотрудники УГМК исполнят желания более 1 200 детей, приняв участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо».На 34 предприятиях компании — в офисных помещениях, на проходных и промплощадках — были установлены елки, украшенные новогодними шарами с детскими письмами Деду Морозу. Каждый сотрудник мог снять с дерева любое желание и осуществить мечту ребенка.Одной из первых елку с шарами желаний установили в главном здании управляющей компании в Верхней Пышме. Более 100 шаров разобрали за два дня.В Гае в елочных шарах среди загаданных желаний были не только игрушки, но и попугай, гитары, аппарат для приготовления сладкой ваты, фритюрница, конструкторы, самокаты. Дети просили Деда Мороза в своих письмах спортинвентарь: скейты, коньки, боксерские перчатки и другое. Работники предприятия дополнили подарки мягкими игрушками, книжками, наборами для творчества и сладостями.В Медногорске металлурги исполнили пожелания учащихся городских школ. Ребятишек прокатили на тепловозе ТЭМ2 УГМК по территории предприятия.Вместе с Андреем приехали еще девять мальчишек и девчонок, которых в два рейса по комбинату прокатил машинист тепловоза с 30-летним стажем Станислав Кондрашев.