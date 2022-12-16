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Сотрудники УГМК сотворили новогоднее чудо более чем для 1000 детей

09.54 Пятница, 23 декабря 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сотрудники УГМК исполнят желания более 1 200 детей, приняв участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо».

На 34 предприятиях компании — в офисных помещениях, на проходных и промплощадках — были установлены елки, украшенные новогодними шарами с детскими письмами Деду Морозу. Каждый сотрудник мог снять с дерева любое желание и осуществить мечту ребенка.


Фото: пресс-служба УГМК


— Дети с особым чувством ждут новогодних праздников. К сожалению, не все они окружены заботой родных и близких. Поэтому мы решили помочь сиротам, детям-инвалидам, малоимущим, многодетным семьям и подарить им ощущение сказочного чуда. Этот большой добрый проект в таком масштабе существует в УГМК уже два года, и он только набирает свою популярность. Отрадно видеть и осознавать, с какой скоростью разбирают шары с пожеланиями и как в коридорах наши коллеги обсуждают, какую именно игрушку они купят в магазине, — рассказала начальник управления по работе с персоналом «УГМК» Анна Скоробогатова.


Одной из первых елку с шарами желаний установили в главном здании управляющей компании в Верхней Пышме. Более 100 шаров разобрали за два дня.

В Гае в елочных шарах среди загаданных желаний были не только игрушки, но и попугай, гитары, аппарат для приготовления сладкой ваты, фритюрница, конструкторы, самокаты. Дети просили Деда Мороза в своих письмах спортинвентарь: скейты, коньки, боксерские перчатки и другое. Работники предприятия дополнили подарки мягкими игрушками, книжками, наборами для творчества и сладостями.


Фото: пресс-служба УГМК


В Медногорске металлурги исполнили пожелания учащихся городских школ. Ребятишек прокатили на тепловозе ТЭМ2 УГМК по территории предприятия.

— Я с 5 лет мечтал прокатиться на тепловозе. Смотрел мультики, фотографии. Мне становится радостно, когда вижу движущиеся вагоны поезда, которые тянут за собой тепловозы. И вот мечта исполнилась! –– поделился впечатлениями ученик школы № 2 Андрей Бородавин.



Фото: пресс-служба УГМК


Вместе с Андреем приехали еще девять мальчишек и девчонок, которых в два рейса по комбинату прокатил машинист тепловоза с 30-летним стажем Станислав Кондрашев.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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