В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы автобусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в новогодние праздники изменится график работы автобусов городских маршрутов. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс».Так, 31 декабря 2022 года общественный транспорт будет работать до 23.00. Со 2 января по 8 января 2023 года автобусы будут курсировать в режиме выходного дня.Время отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдаленных маршрутов 31 декабря:- автобусы № 75, 96 и 96б – расписание выходного дня;- № 95 – ежедневное расписание;- № 90 «Восточная» – 20:55, «п. Изоплит» – 21:28;- № 85 «Институт связи» – 21:30, «п. Медный» – 22:20;- № 88 «м. Ботаническая» – 20:43, «п. Шабровский» – 21:38, «ОПХ» – 21:35;- № 91 и 91м «м. Ботаническая» – 21:15, «Горный щит» – 21:59, «Широкая речка» – 20:53, «Зеленый бор» – 20:13, «Экодолье» – 19:27, «Верхнемакарово» – 20:10;– № 97 «м. Ботаническая» – 21:30, «п. Рудный» – 21:57, «Опытный завод» – 20:40.Время отправления в рейс первого автобуса 1 января с конечных отдаленных маршрутов:- автобусы № 75 и 90 – расписание выходного дня;- № 85 «Новомосковская» – 5:45, «п. Медный» – 6:20, «Институт связи» – 6:00;- № 88 «м. Ботаническая» – 6:56, «ОПХ» – 6:33, «п. Шабровский» – 6:36;- № 91 «м. Ботаническая» – 5:50, «Широкая речка» – 6:25, «Горный щит» −7:01, «Зеленый бор» – 8:06, «Экодолье» – 8:11;- № 95 «Институт связи» – 6:40, «Озеро Чусовское» – 7:30;- № 96 «пл. 1 Пятилетки» – 6:35, «Центр культуры» – 7:10;- № 96б «пл. 1 пятилетки» – 7:50, «ст. Березит» – 8:31.- № 97 «м. Ботаническая» – 6:39, «п. Рудный» – 7:20, «Опытный завод» – 7:15.