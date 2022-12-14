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В новогодние праздники в Екатеринбурге изменится график работы автобусов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в новогодние праздники изменится график работы автобусов городских маршрутов. Об этом сообщили в ЕМУП «Гортранс».
Так, 31 декабря 2022 года общественный транспорт будет работать до 23.00. Со 2 января по 8 января 2023 года автобусы будут курсировать в режиме выходного дня.
Время отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдаленных маршрутов 31 декабря:
- автобусы № 75, 96 и 96б – расписание выходного дня;
- № 95 – ежедневное расписание;
- № 90 «Восточная» – 20:55, «п. Изоплит» – 21:28;
- № 85 «Институт связи» – 21:30, «п. Медный» – 22:20;
- № 88 «м. Ботаническая» – 20:43, «п. Шабровский» – 21:38, «ОПХ» – 21:35;
- № 91 и 91м «м. Ботаническая» – 21:15, «Горный щит» – 21:59, «Широкая речка» – 20:53, «Зеленый бор» – 20:13, «Экодолье» – 19:27, «Верхнемакарово» – 20:10;
– № 97 «м. Ботаническая» – 21:30, «п. Рудный» – 21:57, «Опытный завод» – 20:40.
Время отправления в рейс первого автобуса 1 января с конечных отдаленных маршрутов:
- автобусы № 75 и 90 – расписание выходного дня;
- № 85 «Новомосковская» – 5:45, «п. Медный» – 6:20, «Институт связи» – 6:00;
- № 88 «м. Ботаническая» – 6:56, «ОПХ» – 6:33, «п. Шабровский» – 6:36;
- № 91 «м. Ботаническая» – 5:50, «Широкая речка» – 6:25, «Горный щит» −7:01, «Зеленый бор» – 8:06, «Экодолье» – 8:11;
- № 95 «Институт связи» – 6:40, «Озеро Чусовское» – 7:30;
- № 96 «пл. 1 Пятилетки» – 6:35, «Центр культуры» – 7:10;
- № 96б «пл. 1 пятилетки» – 7:50, «ст. Березит» – 8:31.
- № 97 «м. Ботаническая» – 6:39, «п. Рудный» – 7:20, «Опытный завод» – 7:15.
Так, 31 декабря 2022 года общественный транспорт будет работать до 23.00. Со 2 января по 8 января 2023 года автобусы будут курсировать в режиме выходного дня.
Время отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдаленных маршрутов 31 декабря:
- автобусы № 75, 96 и 96б – расписание выходного дня;
- № 95 – ежедневное расписание;
- № 90 «Восточная» – 20:55, «п. Изоплит» – 21:28;
- № 85 «Институт связи» – 21:30, «п. Медный» – 22:20;
- № 88 «м. Ботаническая» – 20:43, «п. Шабровский» – 21:38, «ОПХ» – 21:35;
- № 91 и 91м «м. Ботаническая» – 21:15, «Горный щит» – 21:59, «Широкая речка» – 20:53, «Зеленый бор» – 20:13, «Экодолье» – 19:27, «Верхнемакарово» – 20:10;
– № 97 «м. Ботаническая» – 21:30, «п. Рудный» – 21:57, «Опытный завод» – 20:40.
Время отправления в рейс первого автобуса 1 января с конечных отдаленных маршрутов:
- автобусы № 75 и 90 – расписание выходного дня;
- № 85 «Новомосковская» – 5:45, «п. Медный» – 6:20, «Институт связи» – 6:00;
- № 88 «м. Ботаническая» – 6:56, «ОПХ» – 6:33, «п. Шабровский» – 6:36;
- № 91 «м. Ботаническая» – 5:50, «Широкая речка» – 6:25, «Горный щит» −7:01, «Зеленый бор» – 8:06, «Экодолье» – 8:11;
- № 95 «Институт связи» – 6:40, «Озеро Чусовское» – 7:30;
- № 96 «пл. 1 Пятилетки» – 6:35, «Центр культуры» – 7:10;
- № 96б «пл. 1 пятилетки» – 7:50, «ст. Березит» – 8:31.
- № 97 «м. Ботаническая» – 6:39, «п. Рудный» – 7:20, «Опытный завод» – 7:15.
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