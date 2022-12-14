Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров уходит на пенсию

«Так что не нужно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет – так, по-моему, гласит известная фраза», – заявляет Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полковник полиции Игорь Озеров после возвращения из отпуска покинет пост главы УМВД по Екатеринбургу в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.По словам полковника Горелых, Игорь Озеров отдал службе 32 года. Основания для выхода на пенсию у него имеются.Напомним, что Игорь Озеров возглавил УМВД по Екатеринбургу в марте 2020 года.