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Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров уходит на пенсию
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полковник полиции Игорь Озеров после возвращения из отпуска покинет пост главы УМВД по Екатеринбургу в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
По словам полковника Горелых, Игорь Озеров отдал службе 32 года. Основания для выхода на пенсию у него имеются.
Напомним, что Игорь Озеров возглавил УМВД по Екатеринбургу в марте 2020 года.
По словам полковника Горелых, Игорь Озеров отдал службе 32 года. Основания для выхода на пенсию у него имеются.
«Так что не нужно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет – так, по-моему, гласит известная фраза», – заявляет Горелых.
Напомним, что Игорь Озеров возглавил УМВД по Екатеринбургу в марте 2020 года.
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