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На жилье для сельских учителей в Свердловской области направят 55 млн рублей

15.52 Четверг, 22 декабря 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на строительство жилья для сельских учителей в этом году губернатор поручил направить более 55 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, субсидии из областного бюджета получили 24 учителя.

В регионе с 2018 года более 200 учителей, которые работают в селах, получили соцвыплаты. Эти средства можно потратить по покупку или строительство жилого дома. Получившие субсидии педагоги при этом обязуются проработать в школе, где покупается жилье, не менее пяти лет.

По данным областного Минобразования, в сельских школах ежегодно к работе впервые приступают около 120 учителей. Они получают при этом единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

В следующем году в области вновь стартует конкурсная программа «Земский учитель». 34 учителя смогут воспользоваться субсидией в размере миллиона рублей за переезд в село.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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11:27 Прокуратура внесла представление главе Белоярского из-за проблем с отоплением
10:56 Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
10:23 СУМЗ приобрел новые автобусы в автотранспортный цех
09:54 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
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21:01 На классическую разводку «компьютерных мастеров» попалась пожилая жительница Ревды
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