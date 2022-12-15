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На жилье для сельских учителей в Свердловской области направят 55 млн рублей
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на строительство жилья для сельских учителей в этом году губернатор поручил направить более 55 миллионов рублей.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, субсидии из областного бюджета получили 24 учителя.
В регионе с 2018 года более 200 учителей, которые работают в селах, получили соцвыплаты. Эти средства можно потратить по покупку или строительство жилого дома. Получившие субсидии педагоги при этом обязуются проработать в школе, где покупается жилье, не менее пяти лет.
По данным областного Минобразования, в сельских школах ежегодно к работе впервые приступают около 120 учителей. Они получают при этом единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
В следующем году в области вновь стартует конкурсная программа «Земский учитель». 34 учителя смогут воспользоваться субсидией в размере миллиона рублей за переезд в село.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, субсидии из областного бюджета получили 24 учителя.
В регионе с 2018 года более 200 учителей, которые работают в селах, получили соцвыплаты. Эти средства можно потратить по покупку или строительство жилого дома. Получившие субсидии педагоги при этом обязуются проработать в школе, где покупается жилье, не менее пяти лет.
По данным областного Минобразования, в сельских школах ежегодно к работе впервые приступают около 120 учителей. Они получают при этом единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
В следующем году в области вновь стартует конкурсная программа «Земский учитель». 34 учителя смогут воспользоваться субсидией в размере миллиона рублей за переезд в село.
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