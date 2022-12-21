На станции метро в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели учения



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» минувшей ночью съехались несколько пожарных машин. В МЧС сообщили, что в метрополитене проводились учения.По легенде учений, в одном из вагонов произошло возгораний. Прибывшие огнеборцы приступили к спасению людей и тушению условного пожара. Спустившись на станцию, спасатели отыскали «пострадавших», надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. С огнем в вагоне пожарные справились в течение нескольких минут.Пожарно-тактическое учение на станции метро «Уралмаш» сотрудники МЧС проводили совместно с представителями екатеринбургского метрополитена.