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На станции метро в Екатеринбурге сотрудники МЧС провели учения
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» минувшей ночью съехались несколько пожарных машин. В МЧС сообщили, что в метрополитене проводились учения.
По легенде учений, в одном из вагонов произошло возгораний. Прибывшие огнеборцы приступили к спасению людей и тушению условного пожара. Спустившись на станцию, спасатели отыскали «пострадавших», надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. С огнем в вагоне пожарные справились в течение нескольких минут.
Пожарно-тактическое учение на станции метро «Уралмаш» сотрудники МЧС проводили совместно с представителями екатеринбургского метрополитена.
По легенде учений, в одном из вагонов произошло возгораний. Прибывшие огнеборцы приступили к спасению людей и тушению условного пожара. Спустившись на станцию, спасатели отыскали «пострадавших», надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. С огнем в вагоне пожарные справились в течение нескольких минут.
Пожарно-тактическое учение на станции метро «Уралмаш» сотрудники МЧС проводили совместно с представителями екатеринбургского метрополитена.
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