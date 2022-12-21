Автоинспекторы за пару часов выявили в Екатеринбурге 30 нарушителей ПДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели вчера профилактическое мероприятие «Водитель, будь внимателен». За пару часов рейда выявлено 30 нарушителей ПДД.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, были выявлены нарушения правил использования ремней безопасности, нарушения сигнала светофора и проезда пешеходного перехода, управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками. Также водители передвигались на машинах, светопропускание стекол которых не соответствовало техническому регламенту.Во время проверок автоинспекторы провели с водителями профилактические беседы и напомнили об ответственности за нарушение ПДД.С начала 2022 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1042 ДТП. В авариях погибли 56 человек, более 1278 – получили травмы. Около 80% ДТП произошло по вине водителей.