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Автоинспекторы за пару часов выявили в Екатеринбурге 30 нарушителей ПДД
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели вчера профилактическое мероприятие «Водитель, будь внимателен». За пару часов рейда выявлено 30 нарушителей ПДД.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, были выявлены нарушения правил использования ремней безопасности, нарушения сигнала светофора и проезда пешеходного перехода, управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками. Также водители передвигались на машинах, светопропускание стекол которых не соответствовало техническому регламенту.
Во время проверок автоинспекторы провели с водителями профилактические беседы и напомнили об ответственности за нарушение ПДД.
С начала 2022 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1042 ДТП. В авариях погибли 56 человек, более 1278 – получили травмы. Около 80% ДТП произошло по вине водителей.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, были выявлены нарушения правил использования ремней безопасности, нарушения сигнала светофора и проезда пешеходного перехода, управление автомобилем с нечитаемыми регистрационными знаками. Также водители передвигались на машинах, светопропускание стекол которых не соответствовало техническому регламенту.
Во время проверок автоинспекторы провели с водителями профилактические беседы и напомнили об ответственности за нарушение ПДД.
С начала 2022 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1042 ДТП. В авариях погибли 56 человек, более 1278 – получили травмы. Около 80% ДТП произошло по вине водителей.
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