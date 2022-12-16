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СУМЗ приобрел новые автобусы в автотранспортный цех
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
«Среднеуральский медеплавильный завод» закупил три новых автобуса в автотранспортный цех: два ПАЗа и один Yutong. Все «новички» 2022 года выпуска. ПАЗы отправятся работать в производственный отдел СУМЗа.
Габаритный Yutong пришел на смену ГолАЗу 2005 года выпуска. Мест в нем на шесть больше — 53. Его уже оценили водители, за которыми закреплен белоснежный гигант.
Этот автобус будет возить гостей завода на экскурсии, детей в летние лагеря, ветеранов и заводчан в санатории, на медосмотры, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
«Отличные машины, сделаны для комфортной работы и перевозки пассажиров, — говорит водитель АТЦ Алексей Вашурин. — Я рад, что руководство пересаживает нас на новые автобусы».
Габаритный Yutong пришел на смену ГолАЗу 2005 года выпуска. Мест в нем на шесть больше — 53. Его уже оценили водители, за которыми закреплен белоснежный гигант.
«Много дополнительных опций, более комфортные сидения, как для пассажиров, так и для водителя. У каждого кресла — входы USB для зарядки гаджетов, водительское оснащено массажером, есть кондиционер», — рассказал водитель АТЦ Анатолий Мартынов.
Этот автобус будет возить гостей завода на экскурсии, детей в летние лагеря, ветеранов и заводчан в санатории, на медосмотры, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
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