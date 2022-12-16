Возрастное ограничение 18+

СУМЗ приобрел новые автобусы в автотранспортный цех

10.23 Четверг, 22 декабря 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
«Среднеуральский медеплавильный завод» закупил три новых автобуса в автотранспортный цех: два ПАЗа и один Yutong. Все «новички» 2022 года выпуска. ПАЗы отправятся работать в производственный отдел СУМЗа.

«Отличные машины, сделаны для комфортной работы и перевозки пассажиров, — говорит водитель АТЦ Алексей Вашурин. — Я рад, что руководство пересаживает нас на новые автобусы».



Фото: пресс-служба УГМК


Габаритный Yutong пришел на смену ГолАЗу 2005 года выпуска. Мест в нем на шесть больше — 53. Его уже оценили водители, за которыми закреплен белоснежный гигант.

«Много дополнительных опций, более комфортные сидения, как для пассажиров, так и для водителя. У каждого кресла — входы USB для зарядки гаджетов, водительское оснащено массажером, есть кондиционер», — рассказал водитель АТЦ Анатолий Мартынов.



Фото: пресс-служба УГМК


Этот автобус будет возить гостей завода на экскурсии, детей в летние лагеря, ветеранов и заводчан в санатории, на медосмотры, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Верхней Пышме произошло ДТП с участием школьного автобуса
16 декабря 2022
Утверждены нормативы бесплатного школьного питания в Екатеринбурге
20 декабря 2022
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
22 декабря 2022
На трассе в Ирбитском районе произошла смертельная авария
17 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Всё-таки дело в коррупции? Суд в Перми поставил точку в споре о благоустройстве дендропарка Екатеринбурга

Из-за этой истории один из главных городских парков не смогут благоустроить к 300-летию Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:27 Прокуратура внесла представление главе Белоярского из-за проблем с отоплением
10:56 Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
10:23 СУМЗ приобрел новые автобусы в автотранспортный цех
09:54 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
09:21 Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
21:01 На классическую разводку «компьютерных мастеров» попалась пожилая жительница Ревды
20:14 Доверчивая пермячка лишилась в Красноуфимске денег и сотового телефона
19:44 Гостья спалила дом сердобольных эльмашевцев
19:07 Новый переход между метро и железнодорожным вокзалом может появиться в Екатеринбурге
18:31 Стоматологическую операцию сделали кролику в одной из ветклиник Екатеринбурга
18:12 Семена моркови из Карачаево-Черкесии сожгут в Свердловской области
17:54 В Екатеринбурге вынесли приговор мигрантам за кражи из магазинов
17:25 Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области
16:54 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге открылся уникальный фитнес-клуб международной сети
16:29 В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
15:53 В Нижнем Тагиле сократят число трамваев на маршрутах
15:21 На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
14:52 В Талице выплатят 50 тысяч рублей пострадавшему при пожаре на заправке подростку
14:28 На директора музея истории Екатеринбурга составили протокол по статье о дискредитации армии
13:55 За год в Свердловской области выявили пять картельных сговоров
13:21 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 340 человек
12:54 Жительницу Екатеринбурга осудят за истязание дочери-подростка
12:27 В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро
11:56 34% жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну
11:30 В пять раз увеличилось число свердловских учреждений культуры-участников «Пушкинской карты»
10:55 В Талице осудили виновницу ДТП, в котором погибли ее сын и подруга
Все новости Свердловской области
18:59 МВД Казахстана: в сентябре в страну прибыли 406 000 россиян, большая часть — с 21-го по 30-е число
17:52 Шойгу предложил повысить максимальный призывной возраст в России с 27 до 30 лет
17:33 Путин выступил на заседании коллегии Министерства обороны, главные тезисы
17:04 Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
16:10 Мэр Москвы Собянин высказался о митингах в столице
15:32 СК: житель Красноярска получил два года условно за наезд на тележурналиста
14:15 Матвиенко: никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет
13:33 В Северную Осетию привезут почти 7 тысяч ёлок из регионов, больше всего — из Ульяновской области
12:47 Региональных и местных депутатов освободят от ежегодной подачи деклараций о доходах
10:41 Бывший зампред правительства Камчатки получил 5 лет строгого режима по делу о взятке
17:46 При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен
17:19 Глава Чувашии подтвердил взрыв газа в Вурнарском районе
16:45 МЧС: в Чувашии крупный пожар из-за утечки на газопроводе в Вурнарском районе
16:39 Роскачество: в 89% игрушек Хаги Ваги обнаружена опасная концентрация фенола
15:27 В России назвали самые пьющие и самые «трезвые» регионы
14:46 Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино
14:00 Галерист Марат Гельман* объявлен в розыск по уголовной статье
13:48 СМИ: в Москве требуются более полутора тысяч дворников
13:10 «Яндекс Еда» опровергает информацию о забастовке курьеров
12:45 Госдума приняла закон о штрафах и лишении свободы за осквернение георгиевской ленты
12:25 В Слюдянке без тепла остаются 5 тысяч человек, в городе введен режим ЧС
11:15 В Иркутске экс-глава минздрава и ее сын осуждены по делу о закупке фальсифицированных респираторов
10:50 Профсоюз «Курьер» объявил о пятидневной забастовке доставщиков еды в Москве и Санкт-Петербурге
18:32 Больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей
17:48 Президент России Путин прибыл в Минск
17:21 В Минздраве РФ напомнили, что приём антибиотиков не поможет вылечить ОРВИ
Все новости России и мира
11:27 Прокуратура внесла представление главе Белоярского из-за проблем с отоплением
10:56 Крупный пожар произошел ночью в Верхней Пышме
10:23 СУМЗ приобрел новые автобусы в автотранспортный цех
09:54 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП
09:21 Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
21:01 На классическую разводку «компьютерных мастеров» попалась пожилая жительница Ревды
20:14 Доверчивая пермячка лишилась в Красноуфимске денег и сотового телефона
19:44 Гостья спалила дом сердобольных эльмашевцев
19:07 Новый переход между метро и железнодорожным вокзалом может появиться в Екатеринбурге
18:31 Стоматологическую операцию сделали кролику в одной из ветклиник Екатеринбурга
18:12 Семена моркови из Карачаево-Черкесии сожгут в Свердловской области
17:54 В Екатеринбурге вынесли приговор мигрантам за кражи из магазинов
17:25 Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области
16:54 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге открылся уникальный фитнес-клуб международной сети
16:29 В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
15:53 В Нижнем Тагиле сократят число трамваев на маршрутах
15:21 На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
14:52 В Талице выплатят 50 тысяч рублей пострадавшему при пожаре на заправке подростку
14:28 На директора музея истории Екатеринбурга составили протокол по статье о дискредитации армии
13:55 За год в Свердловской области выявили пять картельных сговоров
13:21 В Свердловской области коронавирусом заболели еще 340 человек
13:03 Ученые Пермского Политеха нашли еще один способ избежать ДТП в зимний период
12:54 Жительницу Екатеринбурга осудят за истязание дочери-подростка
12:28 Зимними вечерами пермяков ждут в «Горьковке»
12:27 В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро
11:56 34% жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK