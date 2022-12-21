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Подземный переход между станцией метро и железнодорожным вокзалом появится в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Скоро екатеринбуржцам будет удобнее добираться до железнодорожного вокзала или уезжать с него. Государственная историко-культурная экспертиза разрешила проложить новый пешеходный переход между станцией метро «Уральская» и вокзальным комплексом.
С Актом проведения экспертизы можно ознакомиться в сети Интернет — он выложен в публичный доступ на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. В документе, в частности, поясняется, что провести экспертизу понадобилось для того, чтобы понять, не причинят ли строительные работы какого-либо вреда ансамблю Екатеринбургского железнодорожного вокзала, который носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты никаких рисков для вокзальных строений в проекте перехода не обнаружили и дали ему положительную оценку.
Пешеходный переход между метро и вокзалом планируется сделать из надземной и подземной частей. По подземной части можно будет попасть не только в здание вокзала, но и непосредственно к поездам, на железнодорожные платформы. Это облегчит перемещение приезжающим или, наоборот, отъезжающим и позволит экономить время на пересадку. О необходимости такого перехода заявлялось ещё в начале года. Теперь препятствий к осуществлению проекта не осталось, но когда начнутся строительные работы пока неизвестно.
С Актом проведения экспертизы можно ознакомиться в сети Интернет — он выложен в публичный доступ на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. В документе, в частности, поясняется, что провести экспертизу понадобилось для того, чтобы понять, не причинят ли строительные работы какого-либо вреда ансамблю Екатеринбургского железнодорожного вокзала, который носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты никаких рисков для вокзальных строений в проекте перехода не обнаружили и дали ему положительную оценку.
Пешеходный переход между метро и вокзалом планируется сделать из надземной и подземной частей. По подземной части можно будет попасть не только в здание вокзала, но и непосредственно к поездам, на железнодорожные платформы. Это облегчит перемещение приезжающим или, наоборот, отъезжающим и позволит экономить время на пересадку. О необходимости такого перехода заявлялось ещё в начале года. Теперь препятствий к осуществлению проекта не осталось, но когда начнутся строительные работы пока неизвестно.
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