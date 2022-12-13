Стоматологическую операцию сделали кролику в одной из ветклиник Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Историей необычного пациента с не самой распространённой проблемой поделились айболиты екатеринбургской ветклиники «ЗооДоктор». К ним на приём поступил кролик со слишком большими зубами.У Персика (так зовут кролика, оказавшегося в уралмашевском филиале «ЗооДоктора») обнаружились зацепы — премоляры переросли. Хуже того, одним из переросших зубов кролик прокусил себе язык насквозь и из-за этого перестал кушать. Именно отказ от пищи всполошил хозяев Персика, никаких других симптомов за ним замечено не было.После осмотра ветдоктор Елена Богданова назначила начинавшему худеть животному стоматологическую операцию. Провели её в «ЗооДокторе» успешно, без осложнений. И вскоре, отойдя от наркоза Персик начал кушать с удвоенным аппетитом. Правда, понадобится какое-то время, чтобы прокушенный язычок кролика зажил.Как и у всяких грызунов, зубы кроликов — орган особый. У этого вида животных они растут на протяжении всей жизни, примерно по 2 миллиметра в неделю. У некоторых кроликов они вырастают до 12 сантиметров. Чтобы это не вызывало проблем, домашним кроликам необходимо добавлять грубую пищу, об которую бы они самостоятельно стачивали «излишки» зубов.