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Стоматологическую операцию сделали кролику в одной из ветклиник Екатеринбурга

18.31 Среда, 21 декабря 2022
Общество
Фото: телеграм-канал ветклиники «ЗооДоктор» / t.me/zoodoktor96
Историей необычного пациента с не самой распространённой проблемой поделились айболиты екатеринбургской ветклиники «ЗооДоктор». К ним на приём поступил кролик со слишком большими зубами.

У Персика (так зовут кролика, оказавшегося в уралмашевском филиале «ЗооДоктора») обнаружились зацепы — премоляры переросли. Хуже того, одним из переросших зубов кролик прокусил себе язык насквозь и из-за этого перестал кушать. Именно отказ от пищи всполошил хозяев Персика, никаких других симптомов за ним замечено не было.

После осмотра ветдоктор Елена Богданова назначила начинавшему худеть животному стоматологическую операцию. Провели её в «ЗооДокторе» успешно, без осложнений. И вскоре, отойдя от наркоза Персик начал кушать с удвоенным аппетитом. Правда, понадобится какое-то время, чтобы прокушенный язычок кролика зажил.

Как и у всяких грызунов, зубы кроликов — орган особый. У этого вида животных они растут на протяжении всей жизни, примерно по 2 миллиметра в неделю. У некоторых кроликов они вырастают до 12 сантиметров. Чтобы это не вызывало проблем, домашним кроликам необходимо добавлять грубую пищу, об которую бы они самостоятельно стачивали «излишки» зубов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:54 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге открылся уникальный фитнес-клуб международной сети
16:29 В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
15:53 В Нижнем Тагиле сократят число трамваев на маршрутах
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10:22 Автоинспекторы выявили в Екатеринбурге более 2000 нарушений ПДД на пешеходных переходах
09:53 «Уралэлектромедь» признана организацией высокой социальной эффективности
09:25 В Екатеринбурге на Эльмаше загорелась сауна
21:15 Культурные учреждения Екатеринбурга поддержат бездомных животных
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