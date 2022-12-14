Семена моркови из Карачаево-Черкесии сожгут в Свердловской области

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Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в поступившей в регион из Карачаево-Черкесии партии семян моркови семена вредоносного растения повилики.Сообщение о найденных опасных семенах ведомство направило в свердловское Управление Россельхознадзора. Посадочный и семенной материалы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска. Поэтому все 75 поступивших на территорию Свердловской области пакетов семян моркови сожгут.Повилика является опасным карантинным сорным растением, которое атакует как дикорастущие растения, так и садовые, декоративные, ценные в хозяйстве культуры. Кроме того, повилика – переносчик многих вирусных инфекций.Семена повилики отличаются высокой живучестью, они могут прорастать, находясь в почве более пяти лет, и даже после пребывания в ЖКТ животных.По результатам работы за 9 месяцев Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список выявленных вредителей. В этом перечне из 22 позиций повилика заняла пятнадцатое место (3 случая). На первом месте стоит золотистая картофельная нематода (65 случаев).