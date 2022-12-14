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Семена моркови из Карачаево-Черкесии сожгут в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в поступившей в регион из Карачаево-Черкесии партии семян моркови семена вредоносного растения повилики.
Сообщение о найденных опасных семенах ведомство направило в свердловское Управление Россельхознадзора. Посадочный и семенной материалы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска. Поэтому все 75 поступивших на территорию Свердловской области пакетов семян моркови сожгут.
Повилика является опасным карантинным сорным растением, которое атакует как дикорастущие растения, так и садовые, декоративные, ценные в хозяйстве культуры. Кроме того, повилика – переносчик многих вирусных инфекций.
Семена повилики отличаются высокой живучестью, они могут прорастать, находясь в почве более пяти лет, и даже после пребывания в ЖКТ животных.
По результатам работы за 9 месяцев Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список выявленных вредителей. В этом перечне из 22 позиций повилика заняла пятнадцатое место (3 случая). На первом месте стоит золотистая картофельная нематода (65 случаев).
Сообщение о найденных опасных семенах ведомство направило в свердловское Управление Россельхознадзора. Посадочный и семенной материалы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска. Поэтому все 75 поступивших на территорию Свердловской области пакетов семян моркови сожгут.
Повилика является опасным карантинным сорным растением, которое атакует как дикорастущие растения, так и садовые, декоративные, ценные в хозяйстве культуры. Кроме того, повилика – переносчик многих вирусных инфекций.
Семена повилики отличаются высокой живучестью, они могут прорастать, находясь в почве более пяти лет, и даже после пребывания в ЖКТ животных.
По результатам работы за 9 месяцев Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список выявленных вредителей. В этом перечне из 22 позиций повилика заняла пятнадцатое место (3 случая). На первом месте стоит золотистая картофельная нематода (65 случаев).
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