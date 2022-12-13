В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге открылся уникальный фитнес-клуб международной сети

«Сегодня World Class является лидером российской фитнес-индустрии входит в рейтинг 25 лучших фитнес-клубов мира. Компания стремится обеспечить своим клиентам высококлассный сервис и комфорт, что полностью совпадает с нашими ценностями. Создать совместный проект с World Class мы хотели всегда, но ранее сеть не расширялась в Екатеринбурге по ряду причин. Её концепция развития предполагала рост преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, в городе не было помещений, подходящих под стандарты World Class. Поэтому долгое время в Екатеринбурге присутствовал только один филиал на ул. Красноармейская. Мы смогли предложить премиальные локации в самом центре и построить площади, полностью соответствующие техническим требованиям World Class – просторные, с высокими потолками и панорамными окнами. Сегодня World Class Нагорный и Макаровский − в ТОП лучших фитнес-клубов города в сегменте бизнес», – говорит генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.

«Наша главная задача – подарить клиенту красоту тела через внутреннее здоровье. Многие люди желают улучшить свою фигуру, укрепить мышцы и поднять жизненный тонус, но ограничиваются только посещением тренажёрного зала. Для достижения цели важно учитывать состояние здоровья, рацион питания, образ жизни и многие другие факторы. В этом нашим клиентам всегда готовы помочь специалисты World Spa Clinic, которая также находится в пространстве клуба. Здесь можно воспользоваться услугами аппаратной косметологии, сделать анализ крови, вместе с врачом-эндокринологом и диетологом составить план питания, рассчитать спортивную нагрузку. Все это плюс тренировки на профессиональном оборудовании под руководством опытных тренеров и релакс в SPA дает клиенту нужный результат. Не получить его просто нет шанса», – рассказал Алексей Циммерман.

«Мы рады сотрудничеству с "УГМК-Застройщик", – говорит Алексей Циммерман. – Это исключительно надежный партнер. Все, что он делает, целиком удовлетворяет нашим запросам. В частности, мы в восторге от ЖК «Нагорный» и его локации. Это самый центр города, где сконцентрирована наша целевая аудитория, качественные и дорогие строительные материалы, авторский дизайн помещений, высококлассное благоустройство прилегающей территории, богатая инфраструктура. И рядом нет фитнес-клубов, которые могут конкурировать с нами по концепции и составу услуг».

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

20 декабря в жилом квартале бизнес-класса «Нагорный» состоялось торжественное открытие фитнес-клуба международной сети World Class. Он расположен в здании семиэтажной галереи, где сконцентрирована премиальная инфраструктура квартала.Появление нового современного фитнес-пространства дарит своим резидентам совершенно новое качество жизни, ведь забота о здоровье современного человека обязательно включает спорт. И особенно важно, чтобы для занятий появлялись новые современные площадки.Фитнес-клуб World Class Нагорный стал 111 в сети – уникальным по своему масштабу и наполнению. Предыдущий клуб был открыт в Тюмени.Во-первых, это не просто клуб. Это результат партнёрства и кропотливой работы двух сильных брендов: УГМК-Застройщик и World Class. Его проект разрабатывался одновременно с проектом здания самой галереи. Уже на этапе проектирования девелопером были учтены все компетенции World Class для создания идеального фитнес-пространства.Во-вторых, это крупнейший среди филиалов сети в Екатеринбурге. Его площадь составляет 3 800 м2. Пространство клуба организовано в соответствии с высокими стандартами World Class и УГМК-Застройщик. Для эффективной работы над рельефом мышц предусмотрен большой тренажерный зал, который оборудован 70 силовыми тренажерами Precor и Hoist линейки 2022 года. В дополнение предусмотрена зона функционального тренинга и зал единоборств.Отдельного внимания заслуживает панорамный 25-метровый бассейн на 4 дорожки. Роскошные витражи наполняют пространство бассейна дневным светом, звучит приятная музыка. Все это дарит особое удовольствие от занятий.Для самых маленьких предусмотрен детский бассейн с оптимальной глубиной и температурой воды, чтобы обучение плаванью было безопасным и приносило радость. Отдохнуть после бассейна можно в зоне релакса – посетить хаммам или травяную сауну с ароматерапией.World Class Нагорный — это место для здоровья и отдыха всей семьи – здесь работает детский клуб с фитнес-программами и кафе с полезной и здоровой едой, где можно уютно и вкусно провести время вместе.Как отметил управляющий фитнес-клуба Алексей Циммерман, еще одна уникальная особенность World Class Нагорный — это совмещение фитнеса с медицинскими услугами. Ведь в январе откроется уникальная зона SPA которая занимает целых 400 м2.Напомним, сотрудничество сети World Class и девелопера «УГМК-Застройщик» началось с открытия фитнес-клуба в ЖК «Макаровский». Соглашение о том, что третий по счету филиал сети появится в «Нагорном» было подписано 7 июля 2021 года в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».